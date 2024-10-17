Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Survei Pilkada Kubu Raya: Sujiwo-Sukiryanto Ungguli Paslon Lain

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |18:25 WIB
JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menggelar survei terkait tingkat elektoral terhadap tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hasil survei menunjukkan paslon Sujiwo-Sukiryanto menang besar.

Direktur Eksekutif LKPI Togu Lubis menjabarkan, diawali potret tingkat keterkenalan dan penerimaan publik terhadap ketiga pasangan calon. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga pasangan calon memiliki tingkat keterkenalan yang relatif seimbang. 

"Pasangan calon nomor urut satu, Rosalina-Marijan, dikenal oleh 70,7% masyarakat Kubu Raya. Pasangan Sujiwo-Sukiryanto (nomor urut dua) dikenal oleh 75,8% masyarakat Kubu Raya, sedangkan pasangan Rusman Ali-Muhammad Fachri (nomor urut tiga) dikenal oleh 72,6% masyarakat Kubu Raya," kata Togu dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Namun, lanjut Togu, dalam hal tingkat penerimaan masyarakat atau kesukaan terhadap pasangan calon, Rosalina-Marijan hanya memperoleh dukungan sebesar 47,3%. Pasangan Sujiwo-Sukiryanto mencapai 70,3%, sementara pasangan Rusman Ali-Muhammad Fachri memperoleh 58,4%. 

Sementara itu, hasil survei pada simulasi pertanyaan terbuka menunjukkan bahwa pilihan "top of mind" pasangan calon nomor urut dua, Sujiwo-Sukiryanto, unggul dibandingkan dua pasangan calon lainnya, dengan elektabilitas sebesar 40.5%. 

Pasangan nomor urut tiga, Rusman Ali-Muhammad Fachri, mencatat elektabilitas "top of mind" sebesar 26.6%, menempati posisi kedua, diikuti oleh pasangan nomor urut satu, Rosalina-Marijan, dengan elektabilitas sebesar 20,1%, sedangkan sekitar 13.8% responden mengaku tidak tahu atau tidak memberikan jawaban terkait pilihan mereka. 

Dalam uji elektabilitas terhadap ketiga pasangan calon dengan simulasi pertanyaan tertutup, yang dibantu dengan kartu suara yang menampilkan gambar dan nama ketiga pasangan calon, responden diajukan pertanyaan mengenai pasangan Bupati dan Wakil Bupati mana yang mereka pilih jika pilkada dilaksanakan pada hari ini. 

 

