Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Antisipasi Isu PHK dan Persiapan UMP 2025, Pj Gubernur Sumut Bakal Gelar Rapat Internal

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |14:29 WIB
Antisipasi Isu PHK dan Persiapan UMP 2025, Pj Gubernur Sumut Bakal Gelar Rapat Internal
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Persiapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2025 melalui zoom meeting di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, pada Kamis 31 Oktober 2024. 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, serta diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia juga pimpinan tingkat kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Rakor ini kita laksanakan agar kita satu visi, baik di pusat dan daerah dengan mendengarkan kebijakan dari Kementerian Ketanakerjaan. Karena masalah isu ketenagakerjaan, upah dan PHK akan berimbas langsung kepada faktor politik dan keamanan Indonesia,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Tito berharap melalui pertemuan ini maka setiap kepala daerah dapat memahami mengenai kebijakan pusat sehingga mereka mampu membuat kebijakan sesuai dengan di pusat. Mendagri juga mewanti-wanti agar kepala daerah mengambil kebijakan dengan tepat dan tidak menimbulkan masalah.

“Jangan sampai kebijakan yang diambil menimbulkan masalah. Isu ini agak sensitif, karena timing-nya juga berdekatan dengan kontestasi Pilkada,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950//phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181500//phk-2WgV_large.jpg
7,46 Juta Rakyat Indonesia Masih Menganggur, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181213//ban-Ds5K_large.png
Michelin Indonesia PHK Ratusan Pekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176074//pertumbuhan_ekonomi-Cdim_large.jpg
Ekonomi RI Tumbuh 5% di Tahun Pertama Prabowo, Ekonom Beri Catatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794//phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174506//bsu_2025-C1PM_large.jpg
Apakah Karyawan Kena PHK Masih Berhak Dapat BSU Rp600.000 di Oktober 2025? Berikut Cara Ceknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement