Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kumpulkan Curhatan Warga Cilincing Jakut, Relawan: Akan Disampaikan ke RIDO

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |00:02 WIB
Kumpulkan Curhatan Warga Cilincing Jakut, Relawan: Akan Disampaikan ke RIDO
curhat1in Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Relawan Awet Muda yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024 menggelar Curhat1n Jakarta bagi warga di Rusun Cilincing Pelindo Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Relawan Jakarta Awet Muda, Donan Ahmad Abdullah mengatakan keluhan warga tersebut akan disampaikan ke pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk ditindaklanjuti jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. 

“Dari curhat itu kita kemudian akan mengumpulkan dan menyampaikan ke Pak RK dan Pak Suswono bahwa masalah-masalah di Jakut ini,” kata dia, Sabtu (2/11/2024).

Donan mengatakan, warga yang menyampaikan keluhannya terkait sulitnya mencari pekerjaan hingga mahalnya pendidikan.

“Mereka curhat terkait pekerjaan susah, pendidikan yang mahal sehingga tidak bisa menebus ijazah dan lain-lain,” ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement