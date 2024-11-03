Kumpulkan Curhatan Warga Cilincing Jakut, Relawan: Akan Disampaikan ke RIDO

JAKARTA - Relawan Awet Muda yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024 menggelar Curhat1n Jakarta bagi warga di Rusun Cilincing Pelindo Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Relawan Jakarta Awet Muda, Donan Ahmad Abdullah mengatakan keluhan warga tersebut akan disampaikan ke pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk ditindaklanjuti jika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

“Dari curhat itu kita kemudian akan mengumpulkan dan menyampaikan ke Pak RK dan Pak Suswono bahwa masalah-masalah di Jakut ini,” kata dia, Sabtu (2/11/2024).

Donan mengatakan, warga yang menyampaikan keluhannya terkait sulitnya mencari pekerjaan hingga mahalnya pendidikan.

“Mereka curhat terkait pekerjaan susah, pendidikan yang mahal sehingga tidak bisa menebus ijazah dan lain-lain,” ujar dia.