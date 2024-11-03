Kampanye Akbar Hasbi-Amir di Lebak, Artis OVJ Hibur Ribuan Massa

LEBAK - Ribuan massa menghadiri kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Hasbi Jayabaya-Amir Hamzah di Stadion Uwes Qorny, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Minggu (3/11/2024). Sederet artis Ibu Kota yang tergabung dalam Opera Van Java (OVJ) seperti Sule, Azis Gagap, Parto, Nunung, dan Dede, turut memeriahkan acara tersebut.

Selain mengihur, mereka mengajak masyarakat untuk memenangkan pasangan calon yang diusung oleh Perindo, PDIP, Demokrat, Golkar, PPP, PKB, Glora dan Hanura itu.

Calon Bupati Lebak Hasbi Jayabaya, dalam orasinya menyampaikan visi-misi nya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2024-2029.

"Visi kami yaitu terwujudnya Kabupaten Lebak yang rukun, unggul, hegar, aman dan yakin," kata Hasbi bersama Amir Hamzah di hadapan ribuan warga.

Selain itu, Hasbi menyampaikan, lima misi nya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memajukan pembangunan di Kabupaten Lebak.

"Pertama mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan dam pendidikan, kedua mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi pertanian, ketiga meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan potensi pariwisata," tuturnya.

Keempat, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, kelima mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan akuntabel dengan prinsip-prinsip good governance.