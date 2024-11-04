Kampanye Akbar, Paslon Egi-Syaiful Duet dengan Cawagub Lampung

LAMPUNG - Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Lampung Selatan, Egi-Syaiful, menggelar kampanye bersama dengan calon wakil gubernur Lampung nomor urut 2, Jihan Nurlela, di Desa Cintamulya, Kecamatan Candipuro.

Acara tersebut dikemas dalam konser kebangsaan dan dihadiri ribuan warga yang antusias menyambut perubahan.

Dalam kesempatan itu, Egi menyampaikan komitmennya untuk membawa program-program dari pusat demi kemajuan Lampung Selatan. Egi siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam proses pembangunan daerah ini.

"Insyallah kami, Egi-Syaiful dan pasangan gubernur Mirza-Jihan, akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang membahagiakan masyarakat," ujar Egi, Senin (4/11/2024).

Jihan Nurlela turut menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang dekat dengan pusat untuk pembangunan. Dia bilang, kedekatan Egi dengan pemerintah pusat bakal lebih mempermudah pembangunan di Lampung Selatan.

"Jika pemimpin dekat dengan pusat, insyaallah program-program itu akan lebih mudah turun ke Lampung Selatan," kata Jihan.

Jihan juga mengajak warga untuk menyampaikan pesan perubahan kepada keluarga dan tetangga. Dia berpesan untuk turut menyuarakan perubahan dengan memilih pasangan nomor urut 2.