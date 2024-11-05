7 Medan Pertempuran dalam Pemilu 2024: Kamala Harris vs Donald Trump

Dalam Pilpres AS meskipun setiap negara bagian memiliki peran penting, ada tujuh wilayah atau negara bagian yang sering disebut sebagai "swing states" atau "battleground states". Wilayah-wilayah ini dianggap sangat penting karena hasil pemilu di sini dapat menentukan siapa yang akan memenangkan kursi kepresidenan.

Nasib Kamala Harris dan Donald Trump akan sangat ditentukan. Terdapat tujuh negara bagian yang akan menjadi medan pertempuran utama, di mana hasilnya diprediksi akan sangat tipis dan penuh ketidakpastian. Setiap negara bagian ini memiliki margin error yang kecil, sehingga peluang untuk satu pihak menang atau kalah sangat terbuka. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tujuh negara bagian yang sangat menentukan dalam pemilu mendatang:

7 Battle Ground Pilpres AS

1. Pennsylvania (19 Suara Electoral College)

Pennsylvania dulunya dikenal sebagai negara bagian yang selalu mendukung Partai Demokrat, namun dalam beberapa pemilu terakhir, negara bagian ini menjadi sangat kompetitif. Pada pemilu 2016, Trump menang tipis dengan selisih 0,7 persen, tetapi pada 2020, Biden berhasil merebutnya dengan selisih 1,2 persen. Dengan populasi yang besar dan penting dalam sistem Electoral College, Pennsylvania akan menjadi kunci yang sangat menentukan pada pemilu 2024.

2. Georgia (16 Suara Electoral College)

Georgia menjadi sorotan utama dalam pemilu 2020. Meskipun hasil pemilu di negara bagian ini sempat memicu kontroversi, pada akhirnya Biden memenangkan Georgia dengan selisih yang tipis. Dengan demografi yang terus berkembang dan semakin beragam, Georgia diperkirakan akan menjadi salah satu medan pertempuran yang sangat sengit pada 2024.