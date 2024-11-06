Apa Itu Electoral College Penentu Kemenangan Pilpres AS ?

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) tengah melangsungkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dengan kandidat Donald Trump dan Kamala Harris. Sebagai negara federal, sistem Pilpres AS berbeda dengan yang biasa diterapkan di Indonesia.

Sistem Pilpres AS dilakukan per negara bagian, tidak berdasarkan pemungutan suara populer, yang didasarkan pada suara terbanyak. Sistem inilah yang disebut sebagai Electoral College dalam Pilpres AS.

Electoral College sendiri merupakan lembaga pemilu akhir yang diisi oleh orang-orang pilihan dari masing-masing negara bagian. Mereka akan memberikan keseluruhan suara di Negara Bagian itu kepada calon presiden yang mendapatkan suara terbanyak di sana.

“Kami memiliki apa yang disebut sistem “pemenang per Negara Bagian mendapatkan keseluruhan” (State by State winner takes all) di mana setiap Negara Bagian menetapkan sejumlah pemilih ke dalam Electoral College kami dan kandidat yang memenangkan suara populer di setiap Negara Bagian membawa 100% suara para pemilih ke Electoral College,” ujar Akademisi AS, Mark J. Rozell kepada Okezone beberapa waktu silam.

“Dan itulah mengapa secara matematis, adalah mungkin bagi seseorang untuk memenangkan suara populer tetapi kehilangan kursi kepresidenan,” imbuhnya.