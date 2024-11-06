Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pilpres AS 2024: Kamala Harris Dulang Suara di Massachusetts dan Rhode Island, Trump Menangi Florida dan South Carolina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |08:40 WIB
Pilpres AS 2024: Kamala Harris Dulang Suara di Massachusetts dan Rhode Island, Trump Menangi Florida dan South Carolina
Ilustrasi.
BOSTON - Kamala Harris memenangi pemungutan suara Massachusetts dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) pada Selasa, (5/11/2024), menambah 11 suara untuk perolehan electoral collegenya. Harris juga memenangi Rhode Island, yang memberinya tambahan 4 suara electoral college.

Massachusetts adalah negara bagian dengan basis pemilih Partai Demokrat yang dominan, dimana Joe Biden pada 2020 mengalahkan Donald Trump dengan lebih dari 65% suara. Ini juga berlaku untuk Rhode Island.

Sementara itu pesaing Harris, mantan Presiden Donald Trump memenangi South Carolina dan Florida, menambah masing-masing 9 dan 30 suara electoral collegenya. Meski South Carolina merupakan negara bagian yang didominasi Partai Republik, Florida telah condong ke Partai Republik dalam beberapa tahun terakhir.

Sejauh ini hasil awal sama seperti yang telah diprediksi, dengan persaingan yang kemungkinan akan terjadi di tujuh negara bagian yang menjadi medan pertempuran (battleground state): Georgia, North Carolina, Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania, dan Wisconsin.

(Rahman Asmardika)

      
