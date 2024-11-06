Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemilu Amerika 2024: Hampir 100 Juta Warga AS Sudah Nyoblos, Siapa Unggul?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |04:48 WIB
WASHINGTON - Pemungutan suara Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024 saat ini sedang berlangsung di setiap negara bagian. Warga Amerika berbondong-bondong memberikan suaranya untuk memilih presiden berikutnya.

Persaingan antara Donald Trump dan Kamala Harris tampaknya akan ketat, melihat jajak pendapat, yang hingga saat-saat terakhir menunjukkan keduanya seimbang.

Melansir CNN, Rabu (6/11/2024), sebanyak 83 juta orang telah memberikan suara mereka, menurut data terbaru dari 48 negara bagian. Jumlah ini lebih dari setengah dari sekitar 158 juta suara yang diberikan untuk presiden pada tahun 2020.

Namun, jumlah ini jauh lebih rendah daripada total suara prapemilu tahun itu, ketika sekitar 70 persen pemilih memilih untuk memberikan suara melalui pos atau datang langsung lebih awal.

Berdasarkan perhitungan suara sementara Pilpres AS 2024, Kamala Harris dan Donald Trump masing-masing mendapatkan tiga suara. Hasil ini diperoleh dari perhitungan suara di desa kecil Dixville Notch, New Hampshire.

 

