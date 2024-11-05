Pilpres AS 2024, Kapan Pemenangnya Bakal Diumumkan?

WASHINGTON - Warga Amerika Serikat (AS) akan menentukan siapa presiden mendatang dalam pemilihan umum yang akan ditutup pada Selasa (5/11/2024) waktu setempat. Lalu, kapan hasil Pemilu AS 2024 diketahui?

Melansir BBC Indonesia, setelah pemungutan suara ditutup, bisa jadi pemenang Pilpres AS 2024 baru akan diketahui dalam kurun waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Hal ini akan bergantung pada seberapa ketat kontestasi kali ini.

Kapan hasil Pilpres 2024 akan diketahui?

Persaingan antara politikus Partai Demokrat Kamala Harris yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden dan mantan presiden Donald Trump dari Partai Republik telah berlangsung sengit selama beberapa pekan terakhir.

Berbagai jajak pendapat skala nasional dan di level 'swing state' (negara bagian AS yang menjadi 'medan tempur' antara Republik vs Demokrat) menunjukkan hasil yang semakin ketat menjelang 5 November.

Di beberapa wilayah AS, ada kemungkinan margin kemenangan akan sangat tipis sehingga memerlukan penghitungan ulang.

Di satu sisi, negara-negara bagian—termasuk ketujuh 'swing state' juga mengalami perubahan dalam penyelenggaraan pemilu sejak 2020. Hal ini membuat penghitungan suara pun membutuhkan proses yang lebih panjang.

Di sisi lain, di beberapa wilayah seperti Michigan, proses penghitungan suara telah dipercepat.

Berbeda dengan Pilpres AS sebelumnya yang berlangsung saat pandemi, jumlah kertas suara yang dikirim melalui pos juga lebih sedikit.

Semua fakta ini memunculkan beberapa kemungkinan: antara pemenang Pilpres AS diumumkan pada malam pemilihan, keesokan paginya, atau bahkan beberapa hari hingga minggu kemudian.

Kapan hasil Pilpres AS 2020 diumumkan?

Pilpres AS 2020 berlangsung pada Selasa, 3 November. Akan tetapi, TV-TV AS baru mengumumkan Joe Biden sebagai pemenangnya pada Sabtu, 7 November, menjelang siang hari.

Saat itu, para pendukung Trump percaya diri kemenangan ada di tangan mereka.

Akan tetapi, kedua kandidat berada dalam jangkauan 270 suara 'electoral college' yang dibutuhkan untuk menjadi presiden terpilih.