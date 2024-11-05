Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pilpres AS 2024, Kapan Pemenangnya Bakal Diumumkan?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |22:51 WIB
Pilpres AS 2024, Kapan Pemenangnya Bakal Diumumkan?
Pilpres AS 2024, kapan pemenangnya bakal diumumkan? (Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Warga Amerika Serikat (AS) akan menentukan siapa presiden mendatang dalam pemilihan umum yang akan ditutup pada Selasa (5/11/2024) waktu setempat. Lalu, kapan hasil Pemilu AS 2024 diketahui?

Melansir BBC Indonesia, setelah pemungutan suara ditutup, bisa jadi pemenang Pilpres AS 2024 baru akan diketahui dalam kurun waktu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Hal ini akan bergantung pada seberapa ketat kontestasi kali ini.

Kapan hasil Pilpres 2024 akan diketahui?

Persaingan antara politikus Partai Demokrat Kamala Harris yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden dan mantan presiden Donald Trump dari Partai Republik telah berlangsung sengit selama beberapa pekan terakhir.

Berbagai jajak pendapat skala nasional dan di level 'swing state' (negara bagian AS yang menjadi 'medan tempur' antara Republik vs Demokrat) menunjukkan hasil yang semakin ketat menjelang 5 November.

Di beberapa wilayah AS, ada kemungkinan margin kemenangan akan sangat tipis sehingga memerlukan penghitungan ulang.

Di satu sisi, negara-negara bagian—termasuk ketujuh 'swing state' juga mengalami perubahan dalam penyelenggaraan pemilu sejak 2020. Hal ini membuat penghitungan suara pun membutuhkan proses yang lebih panjang.

Di sisi lain, di beberapa wilayah seperti Michigan, proses penghitungan suara telah dipercepat.

Berbeda dengan Pilpres AS sebelumnya yang berlangsung saat pandemi, jumlah kertas suara yang dikirim melalui pos juga lebih sedikit.

Semua fakta ini memunculkan beberapa kemungkinan: antara pemenang Pilpres AS diumumkan pada malam pemilihan, keesokan paginya, atau bahkan beberapa hari hingga minggu kemudian.

Kapan hasil Pilpres AS 2020 diumumkan?

Pilpres AS 2020 berlangsung pada Selasa, 3 November. Akan tetapi, TV-TV AS baru mengumumkan Joe Biden sebagai pemenangnya pada Sabtu, 7 November, menjelang siang hari.

Saat itu, para pendukung Trump percaya diri kemenangan ada di tangan mereka.

Akan tetapi, kedua kandidat berada dalam jangkauan 270 suara 'electoral college' yang dibutuhkan untuk menjadi presiden terpilih.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179352/trump_tiba_di_malaysia-bALX_large.jpg
Tur Asia, Trump Tiba di Malaysia Jelang KTT ASEAN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement