HOME NEWS NUSANTARA

Polri dan KPU Godok Persiapan Debat 5 Paslon Bupati Rohul

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |00:58 WIB
Polri dan KPU Godok Persiapan Debat 5 Paslon Bupati Rohul
Persiapan debat Pilkada Rohul (Foto: Banda H/Okezone)
A
A
A

PEKANBARU – Polres Rohul (Rokan Hulu) bersama KPU Rohul melakukan rapat kordinasi. Rapat ini untuk membahas masalah persiapan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rohul.

Kegiatan ini dihadiri pejabat Polres Rohul, Ketua KPU Rohul, Cepy Abdul Husein, Komisioner, Wiky Yuliandra. Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Rohul diadakan di Hall Islamic Center. 

"Kegiatan rapat koordinasi yang kita laksanakan saat ini terkait pembahasan persiapan debat publik dan penayangan iklan kampanye Pilkada Rohul. Setelah dirapatkan dengan tim perumus bahwasanya pelaksanaan debat dilaksanakan hanya 1 kali yakni pelaksanaannya pada 20 November 2024, pada pukul 20.00 WIB. Untuk pelaksanaan kita sepakati digelar di Hall Islamic Center Rokan Hulu ini," kata Cepy Senin (4/11/2024).

Sementara itu, Kabagops Polres Rohul AKP Amru mewakili kapolres mengatakan bahwa pihaknya sudah siap melakukan pengamanan dalam debat. Kegiatan ini juga dalam rangka Operasi Mantap Praja Lancang Kuning Tahun 2024 (OMP-LK24) Pilkada damai.
 
"Kegiatan rapat ini dilaksanakan sebagai upaya bersama dalam mendukung pelaksanaan Pilkada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan aman dan  lancar sampai akhir" ucap Kabag Ops Amru. 

Dijelaskannya, bahwa kegiatan debat publik nantinya, pihak Polres Rokan Hulu akan melaksanakan pengamanan mulai dari keberangkatan Paslon dan pendukung dari titik kumpul menuju lokasi debat.

“Petugas akan dikawal secara ekstra dan untuk pendukung masing masing Paslon agar dibatasi dengan tujuan menjaga ketertiban, kemudian untuk jumlah masa masing masing paslon kami sampaikan kepada LO agar segera dipastikan, karena akan berpengaruh terhadap jumlah personel Polres Rohul yang akan kami turunkan dalam pengamanan, juga pada saat memasuki area debat nantinya tidak ada yang membawa senjata tajam dan benda - benda berbahaya,” tukasnya.

Pilkada Rohul diikuti 5 Paslon Bupati dan Wakil Bupati. Mereka adalah Paslon nomor urut 1 Kelmi Amri  - Asparaini, Paslon nomor urut 2 Murnis  - Syamsyurizal, Paslon nomor urut 3 Anton - Syafaruddin Poti, Paslon nomor urut 4 Indra Gunawan - Abdul Haris, dan Paslon nomor urut 5 Erizal-Rusli S.
 

(Arief Setyadi )

      
