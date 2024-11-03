Advertisement
HOME NEWS JATIM

Debat Pilkada Jatim, Risma-Gus Hans Paparkan Program Resik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |23:53 WIB
Debat Pilkada Jatim, Risma-Gus Hans Paparkan Program Resik
Cagub Jawa Timur Tri Rismaharini (Foto: Tangkapan layar)
JATIM - Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) memaparkan program Resik demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Hal itu ia sampaikan saat debat kedua Pilgub Jawa Timur dengan tema ‘Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif Serta Pelayanan Publik Yang Inklusif’ Minggu (3/11/2024).

“Pada tema kali ini kami akan membahas program resik yaitu birokrasi pemerintahan yang mengelola dengan tata kelola yang good governance, akuntabel, transparan, dan partisipasi,” kata Risma saat memaparkan visi-misinya.

“Layanan ini kita berikan lebih dekat kepada masyarakat, karena wilayah Jawa Timur wilayah yang sangat luas dan banyak terdiri dari beberapa daerah yang sangat terpencil. Karena itu layanan ini harus bisa di dekatkan sampai di tingkat kelurahan, kecamatan dan daerah,” sambung dia.

Dia menerangkan, layanan yang dilakukan adalah semua menggunakan teknologi informasi. Dia menuturkan, pihaknya menyiapkan layanan di desa-desa yang bisa diakses langsung untuk masyarakat mulai pendaftaran anak sekolah, keluhan terhadap sakit, keluhan terhadap layanan publik. 

“Itu bisa diakses langsung melalui desa, Kecamatan, dan pemerintah kabupaten dan daerah. Selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan pertanggung jawaban soal accountability. Makanya, yang kita lakukan adalah menggunakan teknologi informasi maka kita bisa menjamin kapan akan selesai perijinan, berapa biayanya itu dapat dipantau oleh masyarakat,” tuturnya.

“Demikian pula bagaimana tentang pengelolaan keuangan yang harus transparan dan masyarakat harus terlibat penyusun anggaran tersebut, karena itu komunikasi yang aktif di masyarakat akan kita lakukan,” tuturnya.

 

