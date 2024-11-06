Pemilu AS 2024, Bagaimana Proses Penghitungan Suaranya?

WASHINGTON - Pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 digelar 5 November waktu setempat. Lalu, bagaimana proses penghitungan suara pada Pilpres AS 2024?

Melansir BBC Indonesia, biasanya pemungutan suara yang berlangsung pada hari-H akan dihitung terlebih dahulu.

Setelah itu, suara yang diambil sebelum hari-H dan suara via pos akan dihitung kemudian.

Surat suara yang menjadi sengketa, surat suara dari luar negeri, dan surat suara dari anggota militer juga dihitung kemudian.

Pejabat pemilu setempat—bisa ditunjuk atau dipilih—memverifikasi, memproses, dan menghitung suara individu dalam proses yang dikenal sebagai canvassing.

Proses verifikasi surat suara antara lain termasuk membandingkan jumlah yang dicoblos dengan jumlah pemilih aktif; mengeluarkan, membuka, dan memeriksa setiap surat suara apakah ada sobekan, noda, atau kerusakan lainnya; serta mendokumentasikan dan menginvestigasi setiap ketidakkonsistenan.