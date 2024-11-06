Pemilu Amerika 2024, Donald Trump Unggul Telak di Indiana dan Kentucky

WASHINGTON – Calon Presiden (Capres) AS dari Partai Republik Donald Trump unggul sementara atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Berdasarkan penghitungan suara sementara, Trump unggul telak di negara bagian Kentucky dan Indiana, Selasa (5/11/2024) malam waktu setempat

Diketahui, kedua negara bagian itu telah menyelesaikan pemungutan suara pada pukul 18.00 waktu setempat dan langsung memulai penghitungan suara.

Melansir Associated Press, berdasarkan suara yang telah dihitung di Indiana, Trump jauh memimpin dengan 75,1 persen suara, sedangkan Harris hanya memperoleh 27,4 persen.

Namun demikian, jumlah suara yang sudah dihitung di Indiana baru 2 persen dari total keseluruhan. Hasil ini sangat besar kemungkinan dapat berubah.

Hasil yang sama juga terlihat di Kentucky. Donald Trump kembali unggul dengan mendapat 66,1 persen suara, sedangkan Harris memperoleh 32,8 persen. Seperti di Indiana, jumlah suara yang dihitung di Kentucky baru 2 persen dari keseluruhan.

Sekadar diketahui, kedua negara bagian tersebut dikenal sebagai wilayah merah atau dikuasai oleh Partai Republik dimana Trump diusung kembali sebagai capres.

(Fahmi Firdaus )