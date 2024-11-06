Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemilu Amerika 2024, Donald Trump Unggul Telak di Indiana dan Kentucky

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |07:25 WIB
Pemilu Amerika 2024, Donald Trump Unggul Telak di Indiana dan Kentucky
Capres AS dari Partai Republik Donald Trump/AP
A
A
A

WASHINGTON – Calon Presiden (Capres) AS dari Partai Republik Donald Trump unggul sementara atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Berdasarkan penghitungan suara sementara, Trump unggul telak di negara bagian Kentucky dan Indiana, Selasa (5/11/2024) malam waktu setempat

Diketahui, kedua negara bagian itu telah menyelesaikan pemungutan suara pada pukul 18.00 waktu setempat dan langsung memulai penghitungan suara.

Melansir Associated Press, berdasarkan suara yang telah dihitung di Indiana, Trump jauh memimpin dengan 75,1 persen suara, sedangkan Harris hanya memperoleh 27,4 persen.

Namun demikian, jumlah suara yang sudah dihitung di Indiana baru 2 persen dari total keseluruhan. Hasil ini sangat besar kemungkinan dapat berubah.

Hasil yang sama juga terlihat di Kentucky. Donald Trump kembali unggul dengan mendapat 66,1 persen suara, sedangkan Harris memperoleh 32,8 persen. Seperti di Indiana, jumlah suara yang dihitung di Kentucky baru 2 persen dari keseluruhan.

Sekadar diketahui, kedua negara bagian tersebut dikenal sebagai wilayah merah atau dikuasai oleh Partai Republik dimana Trump diusung kembali sebagai capres.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/18/3083536/donald_trump-6dmX_large.jpg
Mengapa Warga Negara Muslim Amerika Pilih Donald Trump Ketimbang Kamala Harris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/337/3083134/jokowi-XT8r_large.jpg
Jokowi Ucapkan Selamat ke Donald Trump: Semoga Berkontribusi bagi Perdamaian Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/18/3082704/pilpres_as-XsFj_large.jpg
Apa Itu Electoral College Penentu Kemenangan Pilpres AS ?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/18/3082679/as-1o3w_large.jpg
Pemilu AS 2024, Donald Trump Menang Telak di 3 Negara Bagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/18/3082638/as-lDaV_large.jpg
Pemilu Amerika 2024: Hampir 100 Juta Warga AS Sudah Nyoblos, Siapa Unggul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/18/3082611/veteran_militer_as_condong_pilih_trump_pada_pilpres_as-En9T_large.jpg
Pemilu AS 2024, Veteran Militer Condong Pilih Trump
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement