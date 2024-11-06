Ahmad Ali dan Abdul Karim Bertekad Kembangkan Potensi Maritim Sulteng

PARIGI MOUTONG - Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Aljufri, bertekad mengembangkan potensi maritim provinsi itu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan garis pantai sepanjang 6.600 kilo meter, wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui sektor perikanan dan kelautan.

Namun, menurut pasangan dengan tagline berAmal, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Ahmad Ali menilai, selama ini pemerintah lebih fokus pada sektor pertambangan, yang kontribusinya tidak sebanding dengan potensi maritim.

“Kita punya sumber daya kelautan yang besar, tapi belum tergarap maksimal. Pemerintah masih terlalu condong ke pertambangan, padahal kontribusinya kecil bagi masyarakat,” terangnya di Parigi Moutong, Rabu (6/11/2024).