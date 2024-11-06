Viral! Aksi Heroik Perempuan Cantik Pegawai Salon Gagalkan Pencurian Motor

MEDAN - Aksi heroik pegawai salon di Kota Medan saat menggagalkan aksi maling motor terekam CCTV dan jadi viral di media sosial. Perempuan cantik tersebut terkam menindih badan si maling hingga terjatuh, hingga pelaku gagal membawa kabur motornya.

Dalm rekaman CCTV nampak detik-detik aksi pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di salah satu salon yang berada di Jalan Melati Raya, Medan, Sumatera Utara.

Pelaku menjalankan aksinya saat korban baru membuka salonnya dan sedang menyapu, sementara motor yang ada di teras salon dalam kondisi menyala untuk memanaskan mesin.

Maling tersebut pun mengendap-endap datang dari samping salon. Namun, ketika pelaku menurunkan standart motor hendak membawa kabur, korban tersadar dan langsung lari keluar.

Korban lompat dan langsung menerkam pelaku. Sempat terjadi pergulatan antara pelaku dan korban yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kaki.