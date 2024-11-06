Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Survei Pilkada Kapuas Hulu, Elektabilitas Wahyudi-Oktavianus Unggul Dibanding Paslon Lain

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |22:15 WIB
Survei Pilkada Kapuas Hulu, Elektabilitas Wahyudi-Oktavianus Unggul Dibanding Paslon Lain
Illustrasi Survey (foto: freepik)
A
A
A

KAPUAS HULU - Laboratorium Suara Indonesia (LSI) menggelar survei antara dua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dijadwalkan pada 27 November 2024. 

"Dalam survei ini, LSI bertujuan mengukur tingkat keterpilihan kedua pasangan calon dengan terlebih dahulu menguji tingkat popularitas dan akseptabilitas mereka di mata masyarakat. Survei ini dilakukan dengan menanyakan kepada responden seberapa dikenal dan diterima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu setelah mereka melakukan sosialisasi kampanye dan debat publik," kata Direktur Eksekutive LSI Albertus Dino, Rabu (6/11/2024).

Hasilnya menunjukkan, lanjut Dino, bahwa pasangan Fransiskus Diaan-Sukardi dikenal oleh 80,8% masyarakat Kapuas Hulu dan diterima atau disukai oleh 60,2%. Di sisi lain, pasangan Wahyu Hidayat-Oktavianus Wawa dikenal oleh 79,9% masyarakat Kapuas Hulu dan disukai oleh 82,9%.

Sementara itu, persaingan ketat antara dua pasangan calon survei LSI mencatat adanya persaingan ketat antara pasangan nomor urut dua, Wahyu Hidayat - Oktavianus Wawa, dengan pasangan nomor urut satu, Fransiskus Diaan - Sukardi. 

Persaingan ini tercermin dalam hasil survei yang dilakukan pada 21-30 Oktober 2024. Hasil survei ini juga memotret pemilih garis keras (strong voters) pada Pilkada Kapuas Hulu 2024. Dalam pilihan top of mind, pasangan Wahyu Hidayat - Oktavianus Wawa unggul dengan 38,4%, mengalahkan pasangan Fransiskus Diaan - Sukardi yang memperoleh 36,8%. 

Sementara itu, 24,8% responden memilih untuk tidak memberikan pilihan. Hasil Elektabilitas pada simulasi tertutup dalam simulasi pertanyaan tertutup menggunakan kuisioner dan dummy kertas suara, pasangan Wahyu Hidayat - Oktavianus Wawa memperoleh elektabilitas sebesar 53,7%.

 

Halaman:
1 2 3
      
