HOME NEWS JABAR

MNC Peduli Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis di RS TMC Tasikmalaya

Asep Juhariyono , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |16:22 WIB
MNC Peduli Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis di RS TMC Tasikmalaya
MNC Peduli gelar operasi bibir sumbing gratis di Tasikmalaya
A
A
A

TASIKMALAYA - Sebanyak 13 orang penderita bibir sumbing dan langitan yang berasal dari keluarga kurang mampu di Tasikmalaya, Jawa Barat menjalani operasi gratis di Rumah Sakit TMC. 

Bakti sosial yang diadakan oleh RS TMC bekerja sama dengan MNC Peduli dan didukung oleh Smile Train Indonesia ini disambut dengan antusias oleh masyarakat, pada Rabu (30/10/2024). 

Wakil Direktur Pelayanan Medis RS TMC, dr. Ilham Haryadi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari bakti sosial RS TMC bersama MNC Peduli dan Smile Train Indonesia. 

Para pasien didampingi orangtuanya menghadiri acara seremoni pasca-operasi bibir sumbing dan langitan sekaligus menjalani pemeriksaan pasca-operasi oleh tim dokter RS TMC untuk memastikan hasil operasinya maksimal. 

"Operasi gratis ini ditujukan bagi mereka yang membutuhkan, terutama dari kalangan kurang mampu di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya," ujarnya. 
Ilha menyebut, dari total 17 pasien yang mendaftar, hanya 13 yang lolos seleksi dan memenuhi kriteria kesehatan untuk menjalani operasi. 

Head of CSR MNC Group, Tengku Havid menegaskan komitmen MNC Peduli dalam membantu masyarakat kurang mampu. 

"Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlangsung, sehingga semakin banyak pasien yang terbantu mendapatkan operasi bibir sumbing dan langitan secara gratis," ujar Havid. 
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
