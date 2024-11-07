Ekonomi Adil GTA- Solusi Dharma Pongrekun untuk Jakarta yang Sedang Tidak Baik-baik Saja

BANYAK PHK saat ini, inflasi dan kenaikan harga begitu mencekik. Awas, penghasilan UMR setiap bulan tidak akan cukup untuk keluarga, apalagi hari tua kita nanti.

Itu sebabnya menaikkan UMR saja bukanlah jalan yang terbaik bagi DP (Dharma Pongrekun), calon gubernur Jakarta periode 2024-2029. Diperkirakan kita masih berpotensi akan menghadapi resesi super berat pada tahun 2025 sampai 2030.

Bila resesi 1963 dan 1998 dipicu isu ekonomi, resesi 2020/2021 oleh isu kesehatan, yaitu pandemi covid 19. Inggris negara kaya saja kini menuju bangkrut karena sejak pandemi Covid-19, ekonominya terus menurun, rakyatnya banyak yang jatuh miskin, tercekik utang, bangkrut.

Itu sebabnya saya sangat keras menolak terulangnya pandemi sebagai strategi asing menguasai kedaulatan suatu bangsa tanpa perlu keluar biaya mahal untuk perang, cukup dengan isu kesehatan.

Perlu ada terobosan untuk pastikan kita aman. Apa yang diperlukan produsen lokal supaya pabrik lokal tetap bertahan, sehingga tak ada PHK lagi.

Salah satu solusinya adalah ekonomi adil GTA (Getok Tular Adab). Ada 2 hal yang menjadi prioritas dari Ekonomi GTA:

(1) Bagaimana keluarga Jakarta dapat penghasilan lebih, tapi prioritasnya bukan di kenaikan UMR. Contoh: karena Ayah bekerja dapat UMR, keluarga 4 anak butuh 15 juta, UMR 5 juta, mana cukup? Dengan GTA, Ibu, anak yang sudah lulus sekolah, tapi belum dapat kerja, sekeluarga, asal mau bekerja, semua bisa dapat penghasilan di rumah.

(2)Sistem ekonomi GTA ini khusus untuk membantu produk lokal. Selamatkan produsen lokal. Bila produsen lokal jadi bisa bersaing dengan produk impor dan aman dari perang harga, PHK juga bakal stop.

Syarat untuk berhasil hanya perlu rakyat Jakarta kompak. Kompak membela produk lokal. Sebuah perusahaan pasti harus ada biaya pemasaran yang dikeluarkan supaya produk bisa terjual. Melalui sistim GTA biaya ini akan dialihkan ke rakyat. Inilah keunggulan sistim yang adil dari ekonomi GTA.

Perusahaan senang karena produk pasti terjual, dan bebas perang harga karena dibela rakyat. Tak perlu event, promosi, iklan, yang selain mahal, penjualannya juga belum pasti.

Rakyat senang karena walau kerja di rumah, hasil GTA bisa berpotensi lebih besar dibanding UMR, apalagi seumur hidup, bahkan bisa diwariskan, sehingga apabila UMR tidak bisa dinaikkan sesuai harapan karena perusahaan sedang susah, ekonomi keluarga tetap aman hingga cucu cicit.

Oleh:

Dharma Pongrekun

(Fahmi Firdaus )