HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dharma Pongrekun: Saya Wakil dari Setiap Mimpi dan Harapan Anda untuk Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |03:01 WIB
Dharma Pongrekun: Saya Wakil dari Setiap Mimpi dan Harapan Anda untuk Jakarta
Dharma Pongrekun Kun Wardhana
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengklaim dirinya merupakan wakil dari mimpi dan harapan warga untuk Jakarta. 

Hal itu ia sampaikan dalam closing statement pada debat kedua Pilkada Jakarta, Minggu (27/10/2024). 

"Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang calon gubernur, tetapi sebagai wakil dari setiap mimpi dan harapan anda untuk Jakarta," kata Pongrekun. 

Menurutnya, ia mengetahui persis sejumlah persoalan yang ditemui warga Jakarta, seperti harga bahan pokok yang kian sulit dijangkau, biaya kesehatan yang membebani, pendidikan yang belum merata, serta kesenjangan sosial yang terasa nyata setelah pandemi COVID-19. 

"Ini bukan sekadar masalah statistik, ini adalah kenyataan yang dialami oleh setiap warga, baik kelas atas maupun kelas bawah," ujarnya. 

Telusuri berita news lainnya
