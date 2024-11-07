Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kocak! Pria Ini Maling di Rumahnya Sendiri

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |15:18 WIB
Kocak! Pria Ini Maling di Rumahnya Sendiri
Pria ini maling rumahnya sendiri (Foto : Istrimewa)
A
A
A

OKU - Peristiwa miris dan kocak terjadi saat pria berinisial A, warga Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, melaporkan anak kandungnya, SA (22), ke polisi lantaran sang anak diduga melakukan tindak pidana pencurian di rumahnya sendiri. 

Kapolsek Semidang Aji, Ipda Hartomi mengatakan, A melaporkan putranya setelah mendapati sejumlah barang berharga di rumahnya hilang. "Barang-barang yang dilaporkan hilang adalah satu unit mesin genset dan satu unit handphone merk Vivo. Total kerugian ditaksir mencapai Rp4,3 juta," ujar Hartomi, Kamis (7/11/2024).

Ipda Hartomi menjelaskan, bahwa peristiwa ini terjadi pada Minggu (3/11/2024), sekitar pukul 07.00 WIB, saat rumah pelapor dalam keadaan kosong karena sedang bertani. Setibanya di rumah, A mendapati barang-barangnya sudah tidak ada.

"Setelah kejadian itu, pada hari Senin, korban melapor ke Polsek Semidang Aji, dan kami segera melakukan penyelidikan," ujar Hartomi.

Hasil penyelidikan mengarah kepada SA, anak kandung pelapor. Polisi pun segera melakukan penangkapan Selasa 5 November 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di rumah pelaku dan korban.

Halaman:
1 2
      
