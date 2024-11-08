Viral Keributan Supporter di Bogor, The Jak dan Viking Sama-Sama Serukan Kondusivitas

BOGOR - Beredar viral di media sosial keributan suporter sepak bola di wilayah Talang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Video tersebut diunggah akun Instagram @ultras.id. Dalam video terlihat suasana keributan terjadi di tengah jalan dengan kondisi ramai kendaraan.

Disebutkan, keributan itu terjadi ketika suporter dari The Jakmania diduga dicegat oknum suporter lain usai pulang menonton pertandingan Persija di Stadion Pakansari pada Rabu 6 November 2024.

Lalu, dalam video terlihat beberapa anggota polisi datang membubarkan massa dan mengamankan suporter yang terlibat keributan tersebut.

Terpisah, Ketua The Jakmania Korwil Bogor Cupay membenarkan adanya kejadian dalam video beredar. Dimana, The Jakmania yang hendak pulang usai menonton Persija dicegat oleh sekelompok orang diduga oknum suporter dari klub sepak bola lain.

"Kronologi rombongan balik ada penjegatan di Talang oleh (diduga) oknum Viking Persib," kata Cupay dikonfirmasi, Kamis (7/11/2024).

Kata dia, jika tidak ada pencegatan tersebut maka tidak akan terjadi kericuhan seperti dalam video.

"Semua jalur sih aman. Pas pulang ada penjegataan oleh (diduga) Viking Persib terjadi keributan. Dari 56 Subkorwil (The Jakmania) se-Bogor Sukabumi semua aman. Cuma di situ pihak Viking mantekin (mencegat) terjadi keributan. Kalau gak dicegat gak akan ada kejadian itu," ungkap Cupay.

Karena jumlah dari The Jakmania yang melintas di lokasi banyak, sehingga pihak kepolisian mengira keributan disebabkan oleh suporter Persija.

"Jadi polisi mikirnya The Jak rusuh. Kalau mau rusuh udah ribut dimana-mana kita ini, tapi semua aman," terangnya.