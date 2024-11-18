Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ini Tampang Mahasiswa yang Nyetir Sambil Oral Seks Berujung Tabrak Lari Maut di Sleman

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |12:31 WIB
Ini Tampang Mahasiswa yang Nyetir Sambil Oral Seks Berujung Tabrak Lari Maut di Sleman
Tampang Mahasiswa yang Nyetir Sambil Oral Seks Berujung Tabrak Lari Maut di Sleman/Okezone
A
A
A

SLEMAN – Tampang mahasiswa yang nyetir sambil oral seks berujung tabrak lari maut di Sleman, akan dibahas dalam artikel ini.  Polisi menetapkan MAT (20) asal Sulawesi Tengah tersangka kasus tabrak lari hingga tewas di ring road Jalan Padjajaran, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Korban S (45) merupakan seorang yang memiliki kebutuhan khusus. Saat menabrak korban, pelaku sedang menyetir mobil sambil melakukan aktivitas seksual bersama teman wanitanya.

Polisi juga menghadirkan pelaku di Mapolresta Sleman. MAT lebih banyak tertunduk saat diwawancarai awak media. Dia juga mengakui mengonsumsi minuman beralkohol saat kejadian.

Saat itu, mobil yang dikendarainya berpenumpang teman wanita berinisial N, melintas di Ringroad. Sebelum simpang empat Kentungan, Ia mengaku sempat membuka resleting celana.

"Saya sempat membuka resleting, terus gak tau dia (teman wanita) langsung melakukan oral seks tersebut," kata tersangka MAT di Mapolresta Sleman.

Ketika berkendara di jalur lambat Ringroad Utara, pelaku mengaku tidak menyadari jika mobil telah menabrak seorang pejalan kaki. Pelaku terus memacu kendaraan dan tidak memberikan pertolongan kepada korban.

Kapolresta Sleman Kombes Yuswanto Ardi mengatakan, setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku dan teman wanitanya.

"Kami menemukan rekaman CCTV pukul 04.00 WIB (dini hari) korban masih sehat walafiat berjalan di tepi jalan ring road utara. Ya ini masih dalam proses penyidikan yang pasti mereka mengendarai kendaraan roda empat mobil," ujar Kapolresta Sleman Kombes Yuswanto Ardi, beberapa waktu lalu.

Pelaku kata dia tangkap di rumahnya di Pleret, Bantul.  Saat diamankan, polisi juga membawa teman wanitanya untuk dimintai keterangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465//truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement