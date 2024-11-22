Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Breaking News! Gempa Dangkal M4,1 Guncang Selayar Sulsel

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |09:15 WIB
JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,1 mengguncang Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada pukul 08.56 WIB, Jumat (22/11/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berpusat kedalaman 10 Km.

BMKG mengatakan gempa berada di 61 km Tenggara Selayar Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan titik koordinat 6.81 Lintang Selatan dan 120.68 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.1, 22-Nov-2024 08:56:13 WIB, Lok:6.81LS, 120.68BT (61 km Tenggara SELAYAR-SULSEL), Kedalaman:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG memastikan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fahmi Firdaus )

      
