Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tembak Mati AKP Ryanto, Kabag Ops Polres Selatan AKP Dadang Iskandar Ditetapkan Tersangka dan Dipecat

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |13:50 WIB
Tembak Mati AKP Ryanto, Kabag Ops Polres Selatan AKP Dadang Iskandar Ditetapkan Tersangka dan Dipecat
Kabag Ops Polres Selatan AKP Dadang Iskandar Ditetapkan Tersangka dan Dipecat/Okezone
A
A
A

PADANG- Polda Sumbar menetapkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka. Dadang juga dijerat pasal berlapis pembunuhan berencana, serta telah melanggar kode etik dengan ancaman pemecatan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan mengatakan perkara tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan Kabag Ops Polres Solok Selatan, terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar (34).

“Dan tadi malam kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian hasil visum juga sudah kita dapatkan,” kata Andry di Mapolda Sumbar, Sabtu (23/11/2024).

“Sehingga kita tetapkan pelaku yang saat  ini menjabat sebagai Kabag Ops Polres Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup kita melakukan penahan dan penyidik telah menjerat pasal berlapis,”lanjutnya.

Adapun pasal yang menjerat tersangka ini adalah dimulai pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsider 338, lebih subsidair lagi 351 ayat 3.

“Namun demikian pemeriksaan tetap berlanjut dan akan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ahli lainnya. Untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa ini,” terangnya.

Andry menambahkan, sejak 22 November 2024 mereka menerima laporan terkait penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dan tim gabungan membentuk tim khusus langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP di lapangan dan telah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti.

“Kita melakukan pemeriksaan secara maraton lanjut gelar perkara meningkatkan status ke penyidikan,” ungkap Andry Kurniawan.

Dia menambahkan, proses pemeriksaan di Propam, untuk terduga pelanggar Kabag Ops Polres Solok Selatan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh propam hingga akhir ini, pasal yang disangkakan pasal 13 ayat 1 PP No 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/338/3112475/penembakan-ICWv_large.jpg
2 Anggota TNI AL Didakwa atas Pembunuhan Bos Rental, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/608/3111317/penembakan-UmRM_large.jpg
Breaking News! Seorang Polisi Ditembak Pria Misterius di Deliserdang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111091/mayat-UW8O_large.jpg
1 WNI yang Ditembak Maritim Malaysia Meninggal Usai Operasi Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/338/3110617/penembakan-CmZX_large.jpg
Penembak Pria hingga Tewas di Bogor Diduga Orang Bayaran, Pelaku Utama Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/338/3110135/penembakan-krbx_large.jpg
Korban Penembakan di Bogor Diduga Sudah Ditarget Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/338/3110130/penembakan-mlj2_large.jpg
Ditembak OTK, Pria di Bogor Alami Luka di Dada dan Pinggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement