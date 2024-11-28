Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Diduga Tak Terima Jagoannya Kalah, Pendukung Marah hingga Saling Lempar Batu 

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |03:03 WIB
Diduga Tak Terima Jagoannya Kalah, Pendukung Marah hingga Saling Lempar Batu 
Tawuran Gara-Gara Pilkada
A
A
A

PAREPARE – Tensi politik di beberapa daerah pasca pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 mulai memanas. Salah satunya terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Bahkan sejumlah pendukung dari dua kubu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) terlibat saling lempar batu usai penghitungan suara di TPS, hingga melakukan konvoi di jalan, Rabu (27/11/2024) petang.

Diduga, aksi tersebut dipicu karena pendukung salah satu calon tidak terima kekalahan usai penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Berkelahi orang di Parepare karena tidak terima kekalahan, saling lempar-lempar orang batu, di jalan dekat rumah,” ujar Nur Ina (28) salah seorang warga Parepare kepada MNC Portal yang berada di lokasi, Rabu (27/11/2024) malam.

Dalam video amatir yang beredar luas, tampak beberapa orang menghadang warga yang diduga pendukung kandidat yang mengklaim menang di Pilkada Parepare. Mereka bahkan melarang orang terutama pendukung 03 untuk melewati jalan tersebut.

Karena tidak menggubris larangan itu dan ngotot tetap melintas, warga yang berada di lokasi pun beramai-ramai mendatangi korban dan memukulnya serta memintanya untuk putar balik.

Dalam video tersebut terdapat dua orang pendukung kandidat yang menang menjadi sasaran amukan sejumlah warga. Tidak sampai di situ, konvoi pendukung kandidat 03 yang mengklaim menang juga diserang sejumlah warga dengan batu hingga berujung aksi saling lempar batu di jalan. 

Situasi mencekam di jalan itu terjadi saat kubu kandidat nomor urut 03 TSM-Mo mengklaim menang yang disambut gembira para pendukung hingga melakukan konvoi kemenangan di jalan.

 

