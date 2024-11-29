Timses Pastikan KIM Plus Sudah Maksimal Menangkan RIDO di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco menegaskan, seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus solid memenangkan RIDO di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu, sekaligus menanggapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyebut KIM Plus belum optimal mendukung RIDO di Pilkada Jakarta 2024.

"Yang pertama bahwa tidak benar kalau PKS tidak maksimal," tegas Baco saat jumpa pers di Kantor DPS Golkar, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Baco menegaskan bahwa 16 partai yang tergabung dalam KIM Plus bekerja keras untuk memenangkan RIDO. Bahkan, kata dia, para kader KIM Plus kerap pulang pagi dari Posko Pemenangan RIDO di Kantor DPD Golkar Jakarta.