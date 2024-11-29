Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Timses Pastikan KIM Plus Sudah Maksimal Menangkan RIDO di Pilkada Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |00:00 WIB
Timses Pastikan KIM Plus Sudah Maksimal Menangkan RIDO di Pilkada Jakarta
Timses RIDO Gelar Jumpa Pers Terkait Pilkada Jakarta 2024. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Basri Baco menegaskan, seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus solid memenangkan RIDO di Pilkada Jakarta 2024.

Hal itu, sekaligus menanggapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menyebut KIM Plus belum optimal mendukung RIDO di Pilkada Jakarta 2024.

"Yang pertama bahwa tidak benar kalau PKS tidak maksimal," tegas Baco saat jumpa pers di Kantor DPS Golkar, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Baco menegaskan bahwa 16 partai yang tergabung dalam KIM Plus bekerja keras untuk memenangkan RIDO. Bahkan, kata dia, para kader KIM Plus kerap pulang pagi dari Posko Pemenangan RIDO di Kantor DPD Golkar Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement