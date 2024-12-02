Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Massa Papua Bentrok dan Kibarkan Bendera Bintang Kejora di Yogyakarta, Sejumlah Polisi Jadi Korban

Heru Trijoko , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |10:13 WIB
Massa Papua Bentrok dan Kibarkan Bendera Bintang Kejora di Yogyakarta, Sejumlah Polisi Jadi Korban
Massa Papua Bentrok dan Kibarkan Bendera Bintang Kejora di Yogyakarta/Okezone
A
A
A

YOGYAKARTA - Aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kusumanegara Yogyakarta, berlangsung ricuh. Akibatnya, sejumlah petugas jadi korban.

Bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian menyebabkan sejumlah petugas terluka lalu dilarikan ke rumah sakit.

“Untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, sejumlah mobil water cannon dan kendaraan perintis Brimob serta pasukan motor bersenjata gas air mata juga ikut diterjunkan,” ujar Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Ariyanto, dikutip, Senin (2/12/20244).

Awalnya massa Papua hanya terlibat aksi saling dorong dengan pasukan Dalmas Polresta Yogyakarta di depan Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Emosi massa berhasil diredam aparat kepolisian.

Namun, kericuhan kembali terjadi dan situasi sempat memanas saat massa aksi mencoba mengibarkan bendera bintang kejora.

Pasukan gabungan dari Polresta Yogyakarta dan Polda DIY kemudian berusaha menghalaunya sehingga bentrokan antara kedua belah pihak tak terelakkan.

Massa aksi mengamuk dan melempari petugas dengan kursi dan barang di sekitar lokasi. Akibatnya, sejumlah petugas terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184809//dua_karyawan_ekspedisi_didakwa_rusak_fasum-IJ03_large.jpg
Dua Karyawan Ekspedisi Didakwa Rusak Fasum dan Serang Polisi saat Kerusuhan Aksi Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184645//pkb-dAYr_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Berkontribusi dalam Pengamanan saat Demo Ricuh Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184011//demo_buruh_di_monas-kVTn_large.jpg
Demo Buruh di Monas, Polisi Kerahkan 1.963 Personel Tanpa Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183851//demo_di_meksiko-BEv2_large.jpg
Demo Gen Z Meluas di Meksiko Buntut Pembunuhan Wali Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183557//kkb-TrDv_large.jpg
Sikat KKB Papua, Kapolri: Brimob Jago Perang dalam Hutan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538//polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement