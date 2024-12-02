Massa Papua Bentrok dan Kibarkan Bendera Bintang Kejora di Yogyakarta, Sejumlah Polisi Jadi Korban

YOGYAKARTA - Aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kusumanegara Yogyakarta, berlangsung ricuh. Akibatnya, sejumlah petugas jadi korban.

Bentrokan antara massa aksi dengan aparat kepolisian menyebabkan sejumlah petugas terluka lalu dilarikan ke rumah sakit.

“Untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, sejumlah mobil water cannon dan kendaraan perintis Brimob serta pasukan motor bersenjata gas air mata juga ikut diterjunkan,” ujar Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Ariyanto, dikutip, Senin (2/12/20244).

Awalnya massa Papua hanya terlibat aksi saling dorong dengan pasukan Dalmas Polresta Yogyakarta di depan Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Emosi massa berhasil diredam aparat kepolisian.

Namun, kericuhan kembali terjadi dan situasi sempat memanas saat massa aksi mencoba mengibarkan bendera bintang kejora.

Pasukan gabungan dari Polresta Yogyakarta dan Polda DIY kemudian berusaha menghalaunya sehingga bentrokan antara kedua belah pihak tak terelakkan.

Massa aksi mengamuk dan melempari petugas dengan kursi dan barang di sekitar lokasi. Akibatnya, sejumlah petugas terluka dan dilarikan ke rumah sakit.