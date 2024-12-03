Prabowo Tiba di Kupang, Hadiri Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah Besok

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional El Tari, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini Selasa, 3 Desember 2024. Pesawat yang membawa Kepala Negara bersama rombongan terbatas tiba sekira pukul 19.00 WITA.

Kedatangannya di Kupang untuk menghadiri sekaligus membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang.

Tampak menyambut kedatangan Prabowo di Bandara Internasional El Tari, Kota Kupang, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni, Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dari bandara, Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam di Kota Kupang. Setibanya di hotel, Prabowo disambut oleh Pj Wali Kota Kupang Linus Lusi.

"Esok hari, Presiden Prabowo diagendakan untuk menghadiri sekaligus membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo bertolak menuju Kota Kupang dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 15.10 WIB. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Kota Kupang yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.



(Angkasa Yudhistira)