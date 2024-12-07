Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketua KOWANI Nannie Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke Titiek Soeharto

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |09:37 WIB
Ketua KOWANI Nannie Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke Titiek Soeharto
Ketua KOWANI Nannie Hadi Tjahjanto Silaturahmi ke Titiek Soeharto. Foto: Dok IST.
BALI – Ketua Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) terpilih, Nannie Hadi Tjahjanto, melakukan kunjungan silaturahmi dengan tokoh perempuan nasional, Titiek Soeharto. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan serta menyampaikan visi dan misi KOWANI ke depan.

Dalam peretemuan yang berlangsung di Denpasar Bali tersebut, Titiek Soeharto menyampaikan keyakinannya bahwa KOWANI akan semakin maju di bawah kepemimpinan Ibu Nannie Hadi Tjahjanto. 

"Saya percaya KOWANI akan terus berkembang dan memainkan peran penting dalam pemberdayaan perempuan Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, kita bisa membawa KOWANI menuju masa depan yang lebih baik," ujar Titiek Soeharto yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI cukup mengenal sosok Nannie Hadi Tjahjanto, dikutip Sabtu (7/12/2024). 

"Ibu Nannie ini bukanlah ibu kaleng-kaleng, sebagai seorang istri prajurit yang pernah memimpin PIA Ardhya Garini organisasi istri prajurit TNI AU bahkan pernah menjabat sebagai ketua Dharma Pertiwi sebagai induk dari organisasi istri tentara. Saya yakin anggota KOWANI tidaklah salah memilih ibu Nannie ini menjadi ketua umum, karena dengan pengalaman Panjang yang beliau miliki KOWANI akan melesat lebih maju dimasa yang akan datang”. Sambung Titiek Soeharto.

Beliau juga memberikan pesan penting agar KOWANI terus melakukan regenerasi dengan melibatkan lebih banyak generasi muda sebagai motor penggerak. 

"Generasi muda adalah masa depan bangsa. Mereka harus diberi ruang untuk berkreasi, berkontribusi, dan membawa ide-ide segar dalam organisasi sebesar KOWANI," tambahnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
