Pj. Gubernur Jatim Salurkan Bantuan dan Kebutuhan Dasar untuk Korban Banjir Pasuruan

Okezone - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bergerak cepat meninjau, menangani langsung, dan menyalurkan bantuan di lokasi banjir yang terjadi di Kabupaten Pasuruan yakni Desa Kedawung Kulon Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/12/2024).



Seperti diketahui, hujan deras mengguyur wilayah Pasuruan dan memicu banjir di beberapa titik. Salah satunya terdampak di desa Kedawung Kulon.



Didampingi oleh Penjabat (Pj.) Bupati Pasuruan Nurkholis, Adhy turun langsung menyusuri wilayah banjir dengan ketinggian 1 meter lebih.



“Saya sekarang berada di daerah cekungan di Desa Kedawung Kulon. Ini banjir yang rutin karena struktur aliran sungai dan konturnya,” ujar Adhy.



“Masyarakat walaupun sudah sering terjadi banjir, kami minta untuk tetap menjaga diri. Karena bagaimanapun, kalau terlalu lama tergenang akan terganggu kesehatannya,” tuturnya.



Ia pun memastikan semua masyarakat terdampak banjir terpenuhi kebutuhannya untuk makanan (logistik), air dan juga kesehatannya.



“Ini termasuk desa tangguh bencana. Sehingga masyakarat sudah punya satuan relawan sendiri. Jadi sebelum datang petugasnya, masyarakat sudah melakukan penanggulangan bencana. Sudah ada tim relawannya, jalur evakuasi dan tempat pengungsiannya,” ucap Adhy.



Menurutnya, untuk kesiapsiagaan di desa ini sudah cukup bagus dimana tersedia tempat pengungsian dan dapur umum. Serta antisipasi yang memang dimitigasi sebelum bencana.



“Kita juga bekerja sama dengan Kabupaten Pasuruan dan harus ada upaya pembenahan struktur, debit air yang besar, kondisinya rendah, maka akan terjadi banjir terus,” tuturnya.



Ia melanjutkan, banjir Pasuruan ini adalah permasalahan struktural dimana persoalan sungai yang debitnya tinggi kemudian daerahnya cekungan.



“Kita sedang memikirkan bagaimana sodetan sungai yang walaupun sudah dikeruk ternyata masih juga debitnya lebih tinggi. Sehingga semua area di hulu hujan dan banjir, imbasnya kesini juga," imbuhnya.



“Sudah dilakukan pengerukan, tapi tetap saja ketika hujan lebat mengguyur akan melebihi debit air sehingga menyebabkan banjir,” ucapnya.



Untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan, lanjut Adhy, diperlukan tata kelola yang lebih luas lagi. Sedangkan mengenai kebijakan dari Pemrov Jatim terkait banjir ini, Adhy mengutamakan kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana banjir.



“Buffer stock (persediaan barang) sudah disiapkan BPBD. Peralatan, permakanan dan tim relawan juga sudah kami kerahkan untuk memantau dan melakukan evakuasi,” tuturnya.



Lebih lanjut, gerak cepat Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Daerah dan BPBD menunjukkan komitmen tanggap bencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



“Pengurangan resiko bencana harus melibatkan semua pihak. Pemerintah pastinya didukung oleh BPBD, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Sosial (Tagana) dan komunitas relawan masyarakat. Sinergi inilah yang saling bahu membahu,” tegasnya.



Dalam kesempatan tersebut, Adhy juga membagikan 300 paket sembako bagi masyarakat desa Kalidawung Kulon. Tak hanya itu, saat melakukan penyisiran langsung di wilayah banjir, Adhy juga membagikan logistik bagi warga.



Pj. Gubernur Adhy Lakukan Peninjauan ke UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan



Seusai menyisir daerah banjir di Desa Kalidawung Kulon, Pj. Gubernur Adhy melakukan peninjauan ke UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan, salah satu UPT binaan Dinas Sosial Provinsi Jatim yang memberikan layanan rehabilitasi sosial disabilitas gangguan jiwa.



Lokasi UPT Rehabilitasi terletak di Desa Kedawung Wetan, tidak jauh dari wilayah banjir di Desa Kedawung Kulon. Wilayah ini tidak terdampak banjir, namun ditemui beberapa genangan air di area depan UPT.



Dalam kesempatan tersebut, Adhy berkesempatan menyapa seluruh Penerima Manfaat di UPT yang menampung 255 orang baik perempuan dan laki-laki. Dari total tersebut terbagi dalam tiga kluster yakni ringan, sedang dan menengah.



"Saya berharap seluruh Penerima Manfaat di sini dapat melakukan pemeriksaan kejiwaan secara rutin. Kami berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik untuk peningkatan taraf kesejahteraan dan perlindungan sosial," kata Adhy.



Tak hanya itu, Adhy juga meninjau progres pembangunan gedung baru UPT yang terletak dibelakang gedung lama. Ia berharap, dengan adanya pembangunan kantor dan asrama baru sekaligus sebagai shelter bagi pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) akan membawa kebermanfaatan bagi seluruh Penerima Manfaat.



“Ikhtiar ini kami lakukan agar seluruh Penerima Manfaat dapat merasakan kenyamanan di lingkungan asrama yang baru dan bisa berkegiatan, beribadah dan bersosialisasi lebih maksimal,” tuturnya.

(Fitria Dwi Astuti )