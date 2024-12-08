Heboh! Anggota DPRD Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke SPG Cantik, Begini Kronologinya

Anggota DPRD Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke SPG Cantik, Begini Kronologinya/Okezone

CIREBON - Seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berinisial MJ, diduga melakukan pelecehan seksual kepada seorang SPG berinisial I. Peristiwa tersebut viral di media sosial usai korban menggungahnya di akun X.

Kuasa hukum korban Yudia Alamsyach, mengatakan, korban telah membuat laporan ke Mapolresta Cirebon.

”Klien kami tadi malam datang, minta perlindungan dan bantuan hukum karena ada beberapa intimidasi ataupun tekanan, baik dari rekan kerjanya, EO, maupun dari orang luar,” ujar Yudia Alamsyach, dikutip, Minggu (8/12/2024).

Yudia memberikan bantuan hukum karena korban berhadapan dengan seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

”Kami memberikan perlindungan hukum karena korban berhadapannya dengan pejabat. Makanya, kami protect klien kami untuk tidak komunikasi keluar karena masalah ini,” tuturnya.

Selain ke Polresta Cirebon, dia juga berencana melaporkan kasus itu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Cirebon.

”Mudah-mudahan dari pihak kepolisian bisa cepat tangkap (pelaku) untuk melakukan penyidikan,” pungkasnya.

Korban berinisial I melalui akun X miliknya, @calliopealto, membagikan cerita terkait insiden tersebut. Saat itu, korban sedang menjual produk rokok elektrik di sekitar Masjid Agung Sumber, Kabupaten Cirebon.