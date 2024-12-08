Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ibu Rumah Tangga Diculik Pria Bersenpi, Terekam Kamera CCTV

Mujib Prayitno , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |18:42 WIB
Ibu Rumah Tangga Diculik Pria Bersenpi, Terekam Kamera CCTV
Ibu rumah tangga diculik pria bersenpi di depan rumahnya (Foto : iNews/Istimewa)
BANDUNG - Seorang ibu rumah tangga (IRT) diculik orang tak dikenal (OTK) bersenjata api (senpi) di depan rumahnya, Bandung, Jawa Barat. Aksi komplotan tersebut dilakukan di siang bolong dan terekam kamera CCTV.

Dari rekaman kamera CCTV terlihat korban Bernama Santi turun dari mobil tepat di depan rumahnya dan segera hendak masuk. Namun, tiba-tiba ada sebuah minibus bergerak mundur mendekati mobil korban. Mobil para pelaku itu tidak terpasang plat nomor.

Kemudian, dua orang pria turun dan seorang di antaranya menodongkan benda mirip pistol sambil menarik tangan korban. Pelaku kedua pun memaksa masuk ke dalam mobil.

Korban sempat teriak sehingga membuat keluarga yang di dalam rumah keluar. Namun mobil penculik sudah menjauh dari lokasi.

Peristiwa penculikan tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 WIB, Minggu (8/12/2024), dan dilaporkan langsung ke pihak kepolisian.

Kabar tersiar cepat, keluarga dan teman korban pun langsung berdatangan.

 

Senpi Bandung CCTV Penculikan
