Pemerintah Didorong Genjot Potensi Besar Daerah dengan Kebijakan Strategis

JAKARTA – Pemerintah didorong untuk membuat kebijakan strategis dalam menggenjot potensi daerah. Salah satu yang menjadi perhatian mengenai persoalan tenaga kerja.

Direktur Politeknik Negeri Medan, Idham Kamil menyoroti potensi yang ada di Sumatera Utara. Pihaknya, melihat sektor yang menjadi unggulan yakni perkebunan kelapa sawit. Namun, perlu ada kerja sama industri dan pemerintah membuat kebijakan strategis guna mengatasi permasalahan ketidaksesuaian antara supply dan demand tenaga kerja.

Sebab itu, ia menilai pendidikan vokasi di Sumatera Utara akan menyesuaikan dengan kebutuhan industri tersebut. “Hanya melalui kolaborasi yang solid, kita dapat memastikan bahwa lulusan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri di masa depan.” ujar Idham dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (8/12/2024).

Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Terpumpun Kemitraan Daerah bertema “Kebijakan Lintas Sektor tentang Pengembangan dan Peningkatan Peran Satuan Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Daerah Sumatera Utara” di Medan, Jumat 6 Desember 2024. Kegiatan ini sekaligus menjadi forum strategis untuk membahas kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, satuan pendidikan vokasi dan media.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang). Sumatera Utara, Alfi Syahriza mengatakan, bahwa perannya sebagai fasilitator untuk menjembatani kebutuhan industri dengan pendidikan vokasi. Diakuinya, kolaborasi yang efektif antara sektor pendidikan dan dunia industri hanya dapat tercapai jika difasilitasi kebijakan yang mendukung serta komunikasi intensif.

“Beberapa poin utama yang harus menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan vokasi, salah satunya adalah Pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan industri,” katanya.