HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,6 Guncang Bolmut Sulawesi Utara 

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |01:05 WIB
Gempa M4,6 Guncang Bolmut Sulawesi Utara 
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Boroko, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara pada Senin (9/12/2024) dini hari. Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 4,6.

Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi sekira pukul 00.11 WIB. "Gempa Mag:4.6, 09-Dec-2024 00:11:44 WIB," tulis @infoBMKG.

Sementara lokasi koordinat gempa berada 1.96 Lintang Utara (LU)-123.01 Bujur Timur (BT). Pusat gempa berada pada 120 km Barat Laut Boroko.

Kedalaman gempa 10 Km. "BMKG Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," imbuhnya.

Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.
 

(Arief Setyadi )

      
