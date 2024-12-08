Gempa M4,6 Guncang Barat Laut Jailolo Maluku Utara

Gempa Guncang Barat Laut Jailolo Maluku Utara (Foto : Freepik)

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,6 mengguncang Barat Laut Jailolo, Maluku Utara. Gempa tersebut berada di kedalaman 10 Km.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 09.44 WIB, Minggu (8/12/2024). Koordinat gempa 1.33 Lintang Utara dan 126.35 Bujur Timur.

“Mag:4.6, 08-Dec-2024 09:44:27WIB, Lok:1.33LU, 126.35BT (127 km BaratLaut JAILOLO-MALUT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia

Titik gempa tersebut berada di 127 kilometer Barat Laut Jailolo, Maluku Utara dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)