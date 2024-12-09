Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pj Bupati Bandung Barat Tegaskan Penanganan Stunting Tanggung Jawab Semua Pihak

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |15:30 WIB
Pj Bupati Bandung Barat Tegaskan Penanganan Stunting Tanggung Jawab Semua Pihak
Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir tegaskan masalah stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi merupakan tugas bersama semua pihak (Foto: Dok Pemkab Bandung Barat)
Okezone - Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat tengah memperkuat upaya penanganan stunting dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, menegaskan bahwa masalah stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi merupakan tugas bersama semua pihak terkait. Senin, (09/09/2024).

Ade Zakir mengungkapkan bahwa angka stunting di Bandung Barat saat ini turunnya masih kecil berada di kisaran 0,6% atau sekitar 7.000.

Namun, meski angkanya kecil, ia menegaskan pentingnya penanganan yang terkoordinasi dan komprehensif.

“Kami di pemerintah daerah menyepakati, termasuk dengan para kepala dinas, bahwa penanganan stunting ini tidak hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tetapi seluruh OPD. Setiap OPD saya beri tugas untuk mengkoordinasikan penanganan stunting di tiap kecamatan,” ujarnya.

