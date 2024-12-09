Tragis, Bocah Perempuan Ditemukan Tewas Dalam Karung di Ulujami Pemalang

PEMALANG - Seorang anak perempuan Salsabila Syarifatus Salamah (9) warga RT 5 RW 5 Desa Kaliprahu, Kecamatan Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah ditemukan tewas mengenaskan. Mayat korban ditemukan di dalam karung di dapur rumahnya, Minggu 8 Desember 2024 malam.

Siska, kakak korban mengatakan, saat kejadian, orangtua korban Siti Amalia pergi ke pasar dan sang ayah, Slamet bekerja. Sedangkan dirinya sudah berangkat untuk praktek kerja lapangan.

Saat orangtua korban pulang dari pasar, sesampainya di dalam rumah korban sudah tidak ada. Lalu, keluarga dibantu warga mencari keberadaan korban.

Korban ditemukan ayahnya, Slamet di dalam karung di dapur rumahnya. Kondisinya sudah meninggal, tubuh memar di sekujur badan, bibir luka.

Kapolsek Ulujami AKP Teguh Hadi Santoso dan Polres Pemalang belum mau memberikan keterangan mengenai ada bocah tewas di dalam karung ini. Namun, aparat sudah mengamankan seorang warga inisial G yang masih tetangga korban.

Aparat sedang melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi termasuk keluarga korban. Korban diduga meninggal akibat dibunuh. Namun, motifnya belum jelas.

(Arief Setyadi )