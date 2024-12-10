Dengar Nasehat Dukun, Bos Geng Haiti Bantai 110 Orang yang Dituduh Praktikkan Voodoo

PORT AU PRINCE - Setidaknya 110 orang, sebagian besar berusia lanjut, dibunuh secara brutal oleh gang bersenjata di Ibu Kota Haiti Port Au Prince, menurut laporan kelompok hak asasi manusia (HAM). Para korban dilaporkan adalah orang-orang yang dituduh melakukan praktik sihir atau dukun voodoo.

Jaringan Pembelaan Hak Asasi Manusia Nasional (RNDDH) mengatakan pembunuhan massal tersebut diperintahkan oleh seorang pemimpin geng setempat yang menargetkan pada korban setelah putranya jatuh sakit dan kemudian meninggal.

Pemimpin geng tersebut dilaporkan berkonsultasi dengan seorang pendeta voodoo yang menyalahkan penduduk setempat yang berusia lanjut yang mempraktikkan "ilmu sihir" atas penyakit misterius yang diderita anak laki-laki tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan jumlah orang yang terbunuh di Haiti tahun ini dalam kekerasan geng yang meningkat secara mengejutkan, hingga mencapai 5.000 orang.

Sementara rincian dari pembantaian tersebut masih terus bermunculan, kepala hak asasi manusia PBB Volker Türk pada Senin, (9/12/2024) menyebutkan jumlah orang yang tewas selama akhir pekan "dalam kekerasan yang diatur oleh pemimpin geng yang kuat" mencapai 184 orang.

Pembunuhan tersebut terjadi di lingkungan Cité Soleil di ibu kota.

Menurut laporan, anggota geng tersebut menangkap sejumlah penduduk berusia di atas 60 tahun dari rumah mereka di daerah Wharf Jérémie, menangkap mereka, lalu menembak atau menikam mereka hingga tewas dengan pisau dan parang.