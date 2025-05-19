Balas Dendam Kematian Anggota Keluarga, Wanita Ini Bantai 40 Anggota Geng di Haiti

JAKARTA – Seorang wanita yang kehilangan anggota keluarganya akibat kekejaman anggota geng di Haiti melakukan balas dendam, menewaskan setidaknya 40 anggota kelompok kriminal. Aksi itu dilakukannya dengan meneyebabkan keracunan massal menggunakan makanan yang tercemar.

Haiti telah lama berada di bawah kekuasaan geng-geng kriminal yang kejam, yang bahkan membuat pihak keamanan dan penegak hukum tak berdaya. Geng-geng ini tak segan melakukan kekejaman terhadap warga sipil, terutama yang berani melawan mereka, menyebabkan banyaknya korban yang jatuh.

Salah satu warga Haiti yang menderita akibat kebrutalan geng ini adalah seorang wanita di distrik Kenscoff, Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Wanita yang tidak disebutkan Namanya inilah yang kemudian menjadi pemberitaan internasional setelah membantai puluhan anggota geng lokal yang dilaporkan bertanggung jawab atas kematian beberapa anggota keluarganya.

Pate Beracun

Dilansir Oddity Central, wanita itu adalah seorang pedagang kaki lima populer yang mengkhususkan diri menjual pâté, versi empanada Haiti. Empenada adalah sejenis roti isi yang digoreng yang umum di negara seperti Spanyol dan Amerika Latin.

Wanita itu baru-baru ini menawarkan puluhan anggota geng pâté gratis sebagai ucapan terima kasih karena telah "melindungi lingkungannya". Namun, sebenarnya dia melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang telah meneror dan membunuh beberapa anggota keluarganya.

Karena wanita itu telah lama berjualan berjualan pate di Kenscoff, para anggota geng itu tidak menaruh curiga. Tetapi kali ini wanita itu mencampurkan pate buatannya dengan insektisida industri yang kuat.

Beberapa menit setelah menyantap camilan itu, para anggota geng mulai mengalami sakit perut parah dan muntah-muntah. Mereka semua meninggal sebelum sempat menerima bantuan medis.