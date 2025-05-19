Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Balas Dendam Kematian Anggota Keluarga, Wanita Ini Bantai 40 Anggota Geng di Haiti

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |16:33 WIB
Balas Dendam Kematian Anggota Keluarga, Wanita Ini Bantai 40 Anggota Geng di Haiti
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Seorang wanita yang kehilangan anggota keluarganya akibat kekejaman anggota geng di Haiti melakukan balas dendam, menewaskan setidaknya 40 anggota kelompok kriminal. Aksi itu dilakukannya dengan meneyebabkan keracunan massal menggunakan makanan yang tercemar.

Haiti telah lama berada di bawah kekuasaan geng-geng kriminal yang kejam, yang bahkan membuat pihak keamanan dan penegak hukum tak berdaya. Geng-geng ini tak segan melakukan kekejaman terhadap warga sipil, terutama yang berani melawan mereka, menyebabkan banyaknya korban yang jatuh.

Salah satu warga Haiti yang menderita akibat kebrutalan geng ini adalah seorang wanita di distrik Kenscoff, Port-au-Prince, ibu kota Haiti. Wanita yang tidak disebutkan Namanya inilah yang kemudian menjadi pemberitaan internasional setelah membantai puluhan anggota geng lokal yang dilaporkan bertanggung jawab atas kematian beberapa anggota keluarganya.  

Pate Beracun

Dilansir Oddity Central, wanita itu adalah seorang pedagang kaki lima populer yang mengkhususkan diri menjual pâté, versi empanada Haiti. Empenada adalah sejenis roti isi yang digoreng yang umum di negara seperti Spanyol dan Amerika Latin.

Wanita itu baru-baru ini menawarkan puluhan anggota geng pâté gratis sebagai ucapan terima kasih karena telah "melindungi lingkungannya". Namun, sebenarnya dia melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang telah meneror dan membunuh beberapa anggota keluarganya.

Karena wanita itu telah lama berjualan berjualan pate di Kenscoff, para anggota geng itu tidak menaruh curiga. Tetapi kali ini wanita itu mencampurkan pate buatannya dengan insektisida industri yang kuat.

Beberapa menit setelah menyantap camilan itu, para anggota geng mulai mengalami sakit perut parah dan muntah-muntah. Mereka semua meninggal sebelum sempat menerima bantuan medis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/18/3180446//dampak_badai_melissa_di_jamaika-I4lD_large.jpg
Korban Badai Melissa di Karibia Bertambah, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180304//badai_melissa-1NVg_large.png
Badai Melissa Terjang Haiti, Puluhan Orang Tewas dan Ribuan Rumah Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180191//ilustrasi-vPQ3_large.jpeg
Badai Melissa Terus Mengamuk di Karibia, 30 Orang Tewas di Haiti dan Jamaika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/18/3094058//ilustrasi-Zkj2_large.jpg
Dengar Nasehat Dukun, Bos Geng Haiti Bantai 110 Orang yang Dituduh Praktikkan Voodoo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/337/3092714//buronan_interpol_asal_tiongkok_ditangkap-wSxB_large.jpg
Buronan Interpol Geng Kriminal Asal Tiongkok Ditangkap di Batam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement