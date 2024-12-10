Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Banggai Turun ke Jalan, Minta Pemerintah Tindak Tegas ASN yang Tak Netral di Pilkada

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |22:08 WIB
Warga Banggai Turun ke Jalan, Minta Pemerintah Tindak Tegas ASN yang Tak Netral di Pilkada
Demo warga Banggai
LUWUK - Sekelompok warga yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa soal demokrasi di Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa 10 Desember 2024.

Aksi unjuk rasa yang dipimpin kordinator lapangan Iwan Bokir itu menuntut tiga poin.

Pertama, massa aksi menuntut tuntaskan kasus Netralitas ASN di Kabupaten Banggai.

Kedua usut tuntas dugaan kasus pelimpahan kewenangan Rp5 Miliar per kecamatan dan ketiga usut tuntas pengangkatan pejabat menjelang Pilkada Banggai.

Aksi unjuk rasa ini dimulai dari Tugu Adipura, sejumlah orator menyampaikan orasinya yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

“Aksi ini untuk menjaga demokrasi di Kabupaten Banggai, bahwa demokrasi saat ini lagi tidak baik-baik saja,” ucap Risaldy Sibay dalam orasinya.

Risaldi mengatakan, kian maraknya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Pilkada Banggai. Bahkan sejumlah pejabat telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

Tingginya dugaan pelanggaran netralitas ASN kata Risaldi, sesuatu yang sangat disayangkan. Olehnya harus ada efek jera bagi para pelaku pelanggaran netralitas.

 

Halaman:
1 2
      
