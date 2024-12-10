Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Mahasiswi Berhubungan Badan dengan 3 Pria, Videonya Dijual Lewat Aplikasi WA

Nur Choiruddin , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |11:26 WIB
Mahasiswi Berhubungan Badan dengan 3 Pria, Videonya Dijual Lewat Aplikasi WA
Mahasiswi menjual video mesumnya bersama 3 pria (Foto : Freepik)
A
A
A

KUDUS - Mahasiswi asal Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ditangkap Polres Kudus lantaran memperjual-belikan video porno yang diperankannya bersama tiga pria. Jula-beli tersebut dilakukan melalui media sosial Whatsapp.
 
Uang hasil dari penjualan video tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan main judi online.
 
Menurut keterangan polisi, jual-beli video porno tersebut dilakukan seorang mahasiswi berinisial DNW (24). Awalnya, pelaku mengunggah video pendek di story yang diberi keterangan bagi yang berminat membeli dalam durasi panjang, bisa mengontaknya secara privat.


Harga untuk satu video beragam, tergantung panjang pendeknya durasi.
 
Kepada polisi, pelaku mengaku membuat video mesum tersebut di indekostnya, di Kecamatan Bae, Kudus, dengan tiga laki-laki, yakni MV (25), MAN (24), dan DN (27). Pelaku menyembunyikan kamera sehingga lawan mainnya tidak mengetahui jika saat itu mereka direkam.
 
Kemudian, dia mengedit video-video tersebut dengan menggunakan handphone-nya.
 
kapolres Kudus AKBP Ronni Bonic mengatakan per video dijual dengan harga antara Rp50 ribu hingga Rp500 ribu. "Dari hasil penjualan tersebut tersangka mendapatkan uang sekitar Rp4 juta rupiah," ujarnya, Selasa (10/12/2024).

 

