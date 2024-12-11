Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Bengkulu Selatan

JAKARTA -Gempa tektonik berkekuatan 5,2 magnitudo, mengguncang wilayah Bengkulu Selatan, Bengkulu pada Rabu (11/12/2024) sore. Belum diketahui apakah ada korban dalam gempa tersebut.

Direktur gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,55° LS ; 102,44° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 53 km arah barat daya Bengkulu Selatan, Bengkulu pada kedalaman 53 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia kedalam lempeng Eurasia,”ujarnya.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik (oblique thrust fault)," sambung Daryono.

Daryono menyebut gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Bengkulu Selatan dan Seluma dengan skala intensitas III-IV MMI, daerah Kepahiang dan Pagar Alam dengan skala intensitas III MMI, daerah Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Oku Selatan dengan skala intensitas II-III MMI, dan daerah Muara Enim dengan skala intensitas II MMI.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," ungkap Daryono.

Lebih lanjut, Daryono mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.