Aiman Berikan Kuliah Umum ke Mahasiswa MNC University

JAKARTA - Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV, Aiman Witjaksono memberikan kuliah umum kepada mahasiswa MNC University di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024). Aiman menilai kuliah umum sangat dibutuhkan mahasiswa.

“Permasalahan sekarang ini adalah link and match antara dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan tinggi dengan dunia industri, dan itu masih belum match tuh,” kata Aiman usai acara itu.

Menurut Aiman, industri pekerjaan perkembang begitu pesat seiring berkembangnya zaman. Oleh karenanya dunia pendidikan juga dituntut untuk menyesuaikan kebutuhan itu.

“Terutama media ya, itu berubah cepat. Kebutuhan dari kampus, universitas, pendidikan tinggi juga harus menyesuaikan,” tutur dia.

Bahkan, sambungnya, kampus tak perlu ragu untuk membuka jurusan baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Perubahan dunia pendidikan, kata dia, harus dilakukan demi kebutuhan publik.

“Nah sehingga, jangan khawatir untuk kemudian membuat jurusan-jurusan baru yang mungkin tampak nyeleneh, misalnya gitu,” kata Aiman.

“Dan jangan ragu bagi kampus-kampus atau pendidikan tinggi untuk berubah secara radikal dalam arti bahwa ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan publik. Kita gak hanya bicara soal kebutuhan pasar ya,” tandasnya.



(Angkasa Yudhistira)