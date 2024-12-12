Jokowi Saksikan Langsung Timnas Indonesia vs Laos di Stadion Manahan, Pakai Jersey Marselino Ferdinan

SOLO - Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, hadir di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Pria yang akrab disapa Jokowi itu hadir untuk menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia kontra Laos.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menantang Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12/12/2024) pukul 20.00 WIB. Laga ini merupakan matchday kedua Grup B Piala AFF 2024.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, suporter menyemut di tribun Stadion Manahan. Yang menariknya, Jokowi turut hadir dengan menyaksikan dari tribun VIP.

Terlihat, Jokowi hadir mengenakan jersei dengan nameset Marselino Ferdinan. Mantan orang nomor satu Indonesia itu turut didampingi oleh Erick Thohir dan Andre Rosiade.

Jokowi turut menyapa para suporter yang hadir. Lalu, suporter yang ada di samping tribun VIP turut menyambut hangat mantan orang nomor satu di Indonesia itu.

Timnas Indonesia wajib mengunci kemenangan jika ingin menjaga asa lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Seperti kita tahu, hanya ada dua tim teratas saja dari masing-masing grup yang berhak mendapat tiket semifinal.