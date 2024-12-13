Geger! Pasutri Ditemukan Tewas Tergantung, Tinggalkan Surat Wasiat

MERANGIN - Warga kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi geger saat sepasang suami istri ditemukan gantung diri di rumah kontrakannya di RT 29 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi.

“Dua orang tewas gantung diri habis shalat Ashar di dalam rumah kontrakan ini,” ujar salah satu warga setempat.

Informasi yang dihimpun, keduanya berasal dari Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, dan baru sekitar setengah bulan mengontrak, pasangan ini disebut memiliki seorang anak. Korban diketahui bernama Syahril, sementara perempuan bernama Irma. Keduanya meninggalkan surat wasiat untuk keluarganya.

“Permohonan maaf kami tuk Amak-Abak,” tulisan awal surat itu. Kami ingin di kubur di liang yg sama sebagai permintaan terakhir,” sambung surat yang ditulis di secarik kertas dengan bertanda nama Irma & Si’I.