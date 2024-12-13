Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gegara Cuaca Ekstrem, Kawasan Gunung Arjuno - Welirang Ditutup 

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |04:05 WIB
Gegara Cuaca Ekstrem, Kawasan Gunung Arjuno - Welirang Ditutup 
Kawasan Gunung Arjuno Welirang Ditutup (foto: Okezone/Avirista)
A
A
A

MALANG - Cuaca ekstrim yang menerjang kawasan Gunung Arjuno - Welirang membuat spot wisata ditutup oleh pengelola. Penutupan ini dilakukan sejak 10 Desember 2024 kemarin hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Penutupan sejumlah lokasi wisata di Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, yang dikelola Dinas Kehutanan Jawa Timu ini disampaikan melalui surat keterangan, nomor 500.4.6.10/1798/123.7.2/2024, yang dikeluarkan pada 10 Desember 2024 lalu.

Kepala UPT Tahura Raden Soerjo Ahmad Wahyudi mengungkapkan, penutupan akses wisata di kawasan Gunung Arjuno - Welirang, yang masuk Tahura Raden Soerjo, dikarenakan cuaca ekstrim yang melanda. Apalagi beberapa hari terakhir cuaca turun hujan dan munculnya petir hang mengancam keselamatan wisatawan.

"pantauan cuaca terkini di kawasan Tahura Raden Soerjo dan daerah sekitarnya hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang dan petir, maka mulai tanggal 10 Desember ditutup sementara," ucap Ahmad Wahyudi, dikonfirmasi pada Kamis (12/12/2024).

Penutupan akses wisata ke beberapa spot ini termasuk ke Wisata Pemandian Air Panas Cangar, yang ada di wilayah Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Selain Wisata Pemandian Air Panas Cangar, ada 9 objek wisata lainnya yang ditutup, yakni Air Terjun Watu Lumpang, Air Terjun Watu Ondo, dan Wisata Panorama Petung Sewu (WPPS), Loka Wiyata Surya (LWS), Gunung Pundak, Bukit Cendono, Bukit Semar, Bukit Watu Jengger, yang seluruhnya berada di Kabupaten Mojokerto, serta Air terjun Tretes, di Kecamatan Wonosalam, Jombang.

"Seluruh aktifitas ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini mengantisipasi bencana alam, karena faktor cuaca ekstrem, serta kedua pemulihan ekosistem dalam kawasan Tahura Raden Soerjo," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190941//bencana_alam_di_sumatera-yleN_large.jpg
BNPB Minta Warga Perhatikan Keselamatan Listrik Pascabencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190904//bencana_alam_di_sumatera-I74t_large.jpg
BNPB: Korban Meninggal Bencana Sumatera Tembus 1.071 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190836//bnpb-VjY7_large.jpeg
BNPB: Kondisi Wilayah Usai Bencana Sumatera Masih Dinamis, Berisiko Pengaruhi Pemulihan Listrik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190759//normalisasi_sungai_di_sibolga-l0Ts_large.jpg
Pemulihan Bencana di Sibolga, Normalisasi Sungai Digencarkan hingga Bangun Hunian Tetap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190715//bencana_sumatera-SAER_large.jpeg
Korban Bencana Sumatera-Aceh Tembus 1.068 Jiwa dan 190 Orang Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190651//kendaraan_berat_saat_membuka_jalur_longsor_di_sumut-HjS9_large.jpg
Akses Darat Sumut Dibuka Bertahap, BNPB Kerahkan Alat Berat dan Helikopter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement