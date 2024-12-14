Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menhut Tinjau Penyadapan Aren, Siapkan Bionetanol untuk Swasembada Energi

Jefri Langi , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |16:33 WIB
Menhut Tinjau Penyadapan Aren, Siapkan Bionetanol untuk Swasembada Energi
Menhut tinjau lokasi penyadapan aren di Tomohon (Foto : Kementerian Kehutanan)
TOMOHON - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau penyadapan nira aren dan produksi gula semut di Yayasan Masarang, Desa Kayawuh Tomohon. Peninjauan tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan target Presiden Prabowo dalam kesejahteraan masyarakat maupun swasembada pangan dan energi. 

"Salah satu yang diutamakan oleh Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran adalah bagaimana masyarakat sejahtera, kami di Kementerian Kehutanan pada saat ini sedang giat-giatnya mencoba mengidentifikasi komoditas apa yang memang bisa membantu kesejahteraan masyarakat," ujar Menhut Raja Antoni, Jumat 13 Desember 2024.

Dirinya pun berterima kasih pada Yayasan Masarang yang telah mengenalkan inisiatif yang sudah mereka lakukan yakni menanam pohon aren dan mendirikan ada pabrik aren.

 

Diketahui, Presiden Prabowo menargetkan 2 juta hektar lahan hutan aren untuk swasembada energi. Raja Antoni mengatakan, pihaknya akan menyiapkan kawasan hutan untuk mendukung target tersebut.

"Beliau (Prabowo) pernah melakukan janji politik, ada 2 Juta hektar untuk bioethanol,  untuk ketahanan energi. Sebagai pembantu presiden, akan menyiapkan kawasan hutan kita untuk bioetanol dari aren," ujar Menhut Raja Antoni. 

Sebagai informasi, potensi aren sendiri tidak hanya terbatas pada pangan, tetapi juga meluas ke sektor energi. Nira aren dapat difermentasi menjadi bioetanol yang merupakan energi terbarukan. 

 

Halaman:
1 2
      
