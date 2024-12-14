Cetak Generasi Cerdas, Kodam I/BB Gelar Makan Sehat Bergizi untuk Siswa SD di Medan Timur

MEDAN – Kodam I/BB menyelenggarakan kegiatan Makan Sehat Bergizi di dua sekolah dasar di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Giat ini dilakukan dalam rangka mendukung kesehatan anak-anak sekolah dasar.

Program yang dilakukan pada Jumat 13 Desember 2024 diikuti 250 siswa dan bertujuan mencetak generasi muda yang lebih sehat dan cerdas. Kolonel Inf Takkas Gultom, Pamen Ahli Bidang Hukum dan Humaniter Sahli Pangdam I/BB turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia memastikan kelancaran kegiatan dengan meninjau langsung proses distribusi makanan dan memastikan kualitas menu yang disiapkan oleh Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB.

"Terima kasih atas kesiapan tim Dapur Lapangan Mobile Bekangdam I/BB, Kodim 0201/Medan, dan Koramil 0201-02/MT, sehingga kegiatan ini berjalan lancar," kata Kolonel Takkas Gultom dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Namun, bagian dari upaya berkelanjutan TNI AD untuk mendukung kesehatan serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Pejabat TNI, kepala sekolah, para guru, serta perwakilan dari lembaga terkait yang menambah suasana hangat dan ceria.

(Arief Setyadi )