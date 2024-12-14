Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Buntut Kasus Dokter Muda Dianiaya, Keluarga Korban Menolak Damai

Dede Febriansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |10:30 WIB
Buntut Kasus Dokter Muda Dianiaya, Keluarga Korban Menolak Damai
Ayah korban dokter muda yang dianiaya (foto: dok ist)
A
A
A

PALEMBANG - Keluarga korban penganiayaan dokter koas di Palembang, Muhammad Lutfi akhirnya angkat bicara. Ayah korban, Wahyu Hidayat mengaku tak akan menempuh jalur damai atas kasus yang menimpa anaknya itu.

"Kami sudah melaporkan kejadian ini pada kepolisian, dan berharap pelaku dapat diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia," ujar Wahyu, Sabtu (14/12/2024).

Wahyu mengaku terkejut saat mendapat kabar bahwa anaknya tersebut mengalami penganiayaan. Menurutnya, pendidikan dokter yang ditempuh anaknya tidaklah mudah.

"Sebagai calon dokter muda harus ditempa untuk siap dengan kondisi apapun dalam bertugas. Kami merasa kecewa dengan peristiwa ini dan keadilan harus ditegakkan," jelasnya.

Sejak kasus ini mencuat ke publik, Wahyu mengaku tak ada upaya dari pihak terlapor untuk datang meminta maaf. Meski begitu, dirinya pun menolak andai kata keluarga LY mau datang meminta maaf.

"Belum ada yang menemui dan kami juga belum bersedia. Biarkan saja proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami serahkan seluruhnya ke polisi," jelasnya.

 

